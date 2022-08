Cheikh Abdou Lahad Mbacké : « Nous avons la ferme volonté de représenter dignement le peuple à l’hémicycle… Le rôle de Wade dans notre défaite! »

Chekh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma accepte avec philosophie la défaite lors des législatives de Benno Bokk Yaakar à Touba, préférant ne pas être un mauvais perdant. Le leader politique est conscient du fait que gagner des élections à Touba semble, présentement, être compliqué pour la coalition présidentielle.



Seulement, ce revers est assez surprenant selon lui, au vu des réalisations du Chef de l’État à Touba et du travail de terrain abattu. « Cette fois, nous avions grand espoir et chacun a fait ce qu’il devait faire. Nous avons perdu toutes les grandes villes du pays. Et Touba que nous n’avons jamais gagné figure dans ce lot. Mais les Sénégalais, dans leur majorité, continuent de soutenir le Président Macky Sall. »



Interpellé sur la cause principale de la défaite de Bby, Chekh Abdou Bali ne cherche pas plus loin. Pour lui, la présence de Wade sur la liste de Wallu a été déterminante. « Lorsque Wade a été choisi tête de liste, j’ai personnellement tiqué parce que Wade demeure très ancré à Touba. Maintenant, il faut juste ne pas baisser les bras et continuer le travail ».



À ses détracteurs qui l’accusaient d’avoir tenu un meeting dans la résidence Khadim Rassoul, il apportera son démenti. « On n’a jamais tenu de meeting dans la maison de Keur Serigne Touba. Et tout le monde le sait. Le cérémonie s’est limitée à des remises de diplômes à 1000 femmes formées. »



L’autre réponse sera fournie à ceux qui demandent aux chefs religieux de s’écarter de la chose politique. « Que personne ne cherche à nous faire croire qu’un chef religieux ne doit pas faire de la politique. Si la politique est mauvaise, elle l’est pour tout le monde et tout le monde doit s’en écarter. Si la politique est bonne, elle est bonne pour tout le monde. Pourquoi chercher à écarter les religieux si elle est bonne à faire ? Que les gens arrêtent de nous tenir ce langage insensé ! »



Dernier élément de son face-à-face avec la presse : son ambition de bien jouer son rôle de député. Il l’explique dans cet extrait vidéo que Dakaractu - Touba vous propose de suivre...