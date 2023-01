Chan 2023 : Le Sénégal s’impose contre la RDC et retrouvera la Mauritanie ou le Mali en quart…

Les Lions ont réussi à atteindre leur premier objectif dans ce championnat d’Afrique des nations (Chan) en se qualifiant en quart de finale suite à une victoire sur la RDC…

Pour le dernier acte du groupe B, les Lions sont venus à bout de la modeste sélection de la RD Congo dominée (3-0) ce dimanche à Annaba (Algérie.) Des réalisations de Ousmane Diouf (1-0, 23e), Pape Diallo (2-0, 74e) et un but de Malick Mbaye (3-0) ont scellé le sort de la partie.

L’expulsion de Mundeko à la 33eme minute va faciliter la tâche des Lions locaux qui n’ont pas été spécialement dominateurs malgré leur supériorité numérique.

Le Sénégal termine premier du groupe B avec six points (deux victoires et une défaite) et sera opposé au deuxième du groupe D, à savoir le Mali et ou la Mauritanie. Notons que le maître a jouer des Lions, Lamine Camara est sorti sur une civière après un violent choc au niveau de la poitrine lors d’un duel…