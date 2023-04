Championship : Oublié pour le trophée de meilleur joueur de l’année, Ilimane Ndiaye claque son 13ème but !

À cinq journées de la fin du Football League Championship, Sheffield United est solidement accroché à sa deuxième place avec désormais 79 points récoltés. Une performance qui est en grande partie due à la grande saison de l’international sénégalais Ilimane Ndiaye (23 ans) qui a participé à la victoire de son équipe 4-1 contre Cardiff, ce samedi.

Le jeune talent est sur un bilan personnel de 13 réalisations (6 du pied droit, 5 du pied gauche et 2 de la tête) en plus d’avoir délivré 8 passes décisives cette saison. Des statistiques assez éloquentes qui viennent s’ajouter à son impact dans le jeu des Blades dont il est l’actuel meilleur buteur. Le tout en plus de produire un football attrayant et spectaculaire pour la plus grande joie des supporters.