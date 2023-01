Championship : Ismaila Sarr claque son 7eme but avec Watford !

Avec un match plus qu’aboutî pour l’ailier droit sénégalais qui a réussi le plus de dribbles en plus d’avoir touché le poteau avant de marquer sur penalty à la 87e, Watford a battu Blackpool (2-0.)

Un succès convainquant pour le club de Ismaila Sarr qui a été désigné homme du match grâce à une belle copie rendue ce samedi, à domicile (27e journée championship.)

Watford pointe à la troisième place du classement avec 43 points largement derrière Sheffield United de Ilimane Ndiaye (2eme 54pts) ou encore du leader Burnley (59 pts.)

Très convoité par certaines grosses écuries de la Premier League, Ismaila Sarr affiche un bilan de 7 réalisations et 5 passes décisives depuis le début de la saison.