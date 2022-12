Championship : Auteur de deux passes décisives contre Blackpool, Ilimane Ndiaye enchaîne les masterclass !

Et de cinq, pour l’attaquant international sénégalais, Ilimane Ndiaye qui marche très fort depuis son retour de la coupe du monde de football Qatar 2022.



Le numéro 29 de Sheffield United compte désormais 9 buts et 7 passes décisives en 24 rencontres disputées. Cette saison, il est tout simplement décisif !



Ce jeudi face à Blackpool, le crack de Sheffield United a encore sorti le grand jeu en délivrant deux passes décisives à ses coéquipiers, Sander Berge et puis James Mcatee et participant à la victoire 2-1 de son équipe.



Sheffield United poursuit sa route vers la montée en Premier League avec 50 Pts, provisoirement à égalité avec le leader du classement, Burnley qui compte un match en moins…