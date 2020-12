Championnats d’Afrique de Judo : Les Lions en lice dès ce jeudi en terre Malgache.

Les championnats d’Afrique de jeudi s’ouvrent ce jeudi 17 décembre à Antananarivo (Madagascar). Huit judokas Sénégalais y prendront part : Trois dames et cinq hommes seront en lice dont le champion d’Afrique des +100 kg, Mbagnick Ndiaye.



Il s’agit de Moussa Diop (-60 kg), Serigne Amsa Gaye (-66 kg), Saliou Ndiaye (-66 kg), Abderrahmane Diao (-90 kg) et Mbagnick Ndiaye (+100 kg) chez les messieurs.



Chez les dames, le Sénégal sera représenté par Anna Siga Faye (-63 kg), Fatou Kiné Badji (-70 kg), et Monica Sagna (+78 kg.)



Initialement prévus les 16 et 19 avril 2020, puis du 30 au 02 novembre 2020 Casablanca, ces championnats d’Afrique regrouperont pas moins de 33 nations africaines.



Cette édition des championnats d’Afrique de judo prendra fin le 20 décembre.