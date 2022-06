Championnat d’Afrique d’Athlétisme : Deux sénégalaises battent le record du triple saut en longueur.

Deux des trois dames de la délégation sénégalaise ont fait leur entrée en lice dans l'épreuve du saut en longueur dames ce dimanche lors de la dernière journée du championnat d’Afrique d’athlétisme qui a débuté depuis le 8 juin 2022. Il s’agit de Saly Sarr et de Sangoné Kandji qui ont brandi les couleurs nationales en se distinguant dans cette discipline.



Sangoné Kandji et Saly Sarr ont respectivement décroché les médailles d’or et d’argent et battu ainsi leur propre record au triple saut pour le Sénégal. Pour la première, la médaille d’or est obtenu après avoir franchi une longueur de 13,76m tandis que la seconde, Saly Sarr a fait un bond de13,42m.