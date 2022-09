Championnat Sénégal : La Ligue Pro dévoile le programme de la nouvelle saison avec une belle première journée en perspective....

La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a procédé, ce samedi, au tirage au sort de ses calendriers de Ligue 1 et 2. Un tirage qui a permis d'avoir un aperçu sur les affiches alléchantes pour la première journée de L1 prévue le 1 octobre 2022.



Les amateurs de football pourront suivre un alléchant As Pikine - Génération Foot, ou encore un explosif Teungueth FC - As Douanes sans oublier l'affiche Dakar Sacré-Cœur - Diambars… Le champion en titre, le Casa Sports croisera le fer, à domicile, contre le Cneps de Thiès, alors que le Jaraaf accueillera le promu, la Sonacos de Diourbel.