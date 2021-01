Championnat National de Basket : Les duels BOPP/SLBC et UGB/ASVD au menu.

Le championnat national de basket du Sénégal va bientôt débuter, comme annoncé il y a quelques semaines. Initialement prévu le 2 janvier dernier, Saint-Louis Basket Club et ses adversaires devraient encore attendre une semaine de plus.



En effet, suite au décès de l'arbitre international Pape Alioune Fall survenu le mercredi 30 décembre 2020, le Fédération Sénégalaise de Basket Ball avait décidé de reporter le démarrage du championnat national 1, au samedi 9 janvier 2021.



Pour ce week-end, des chocs tant attendus sont au programme ; de quoi redonner envie aux amateurs du ballon Orange.

En match inaugural, AS Bopp Basket Club affronte Saint-Louis Basket Club à 12 h GMT, au Stade Marius Ndiaye. Dans la soirée, les deux favoris de cette compétition, Dakar Université Club et AS Douane hériteront respectivement US RAIL et SIBAC. Le dimanche, les universitaires de Saint-Louis et l’As Ville de Dakar seront en déplacement pour affronter l’Asc Saltigués et l’Asc Thiès.



Chez les dames, le promu CEMT de Ziguinchor fera sa première sortie dans l’élite. Les filles de Ibrahima Sarr reçoivent l’Iseg de Dakar. Un match à disputer entre ses deux formations composées de jeunes joueuses.



Dans les autres rencontres, la Jeanne d'Arc sera en déplacement à Saint-Louis pour affronter l'Ugb. À domicile, Saltigués sera opposé à l'AS Fonctionnaires.

L’As Ville de Dakar et le Dakar Université Club (DUC) sont exemptés pour cette première journée.