Champion PL 2021-2022 : Le but d'espoir de Sadio Mané n'a pas suffi à Liverpool pour s'emparer du championnat.

Pourtant son but d'égalisation ce dimanche contre Wolverhampton était porteur d'espoir. Sadio Mané avait permis aux Reds de Liverpool de garder espoir pour le troisième trophée en compétition. Ils étaient cueillis, les Reds, par la redoutable équipe de Wolverhampton depuis la 3ème minute de jeu par un contre mis au fond des filets par Neto. C'est seulement à la 23ème minute de jeu que Sadio Mané a remis les pendules à l'heure.



Au même moment, de l'autre côté à l'Étihad Stadium des Sky Blues de Manchester City, Guardiola et ses joueurs dominaient et n'ont pas pu faire la différence. Aucun tir cadré jusqu'à la mi-temps et menés au score par Aston Villa de Steven Gerrard.



Donc à la mi-temps, malgré qu'ils soient devancés, les Sky Blues tenaient toujours leur destin en main parce que Liverpool de Sadio Mané n'avaient pas pu scorer pour devancer l'adversaire. Pourtant, le numéro 10 des Reds a réussi à doubler le score mais le but sera refusé pour hors jeu.



Avec une armada offensive très redoutable, Manchester City a accéléré la cadence pour gagner le match au coup de sifflet final de l'arbitre sur le score de 3 buts à 2. Une remontada après avoir été menée sur le score de 2 buts à 0.



Par contre Liverpool malgré sa victoire de 3 buts à 1 n'a pu empêcher Manchester City d'être sacrée "Premier League Champions" pour la deuxième année consécutive avec 93 points devant l'équipe de La Mersey qui caracole à la deuxième avec 1 point en moins, 92 points...