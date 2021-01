Chambre criminelle de Kolda : une rocambolesque histoire de viol, de tentative de meurtre et coups et blessures graves au menu.

Une rocambolesque histoire de viol, de tentative de meurtre et de coups et blessures graves a été vidée ce jeudi 28 janvier lors des audiences de la chambre criminelle de Kolda.



Il s’agit de Dama Baldé 60 ans et père de huit enfants qui a été condamné à deux ans de prison ferme pour viol et tentative de meurtre sur la personne de Fatoumata Baldé. Mais aussi coups et blessures graves avec dix jours d’incapacité sur Aïssatou Mballo. L’accusé devra payer une amende d’un million deux cent cinquante mille f cfa aux plaignantes Fatoumatou Baldé (250 mille) et Aïssatou Mballo (un million). Cependant, puisque Dama Baldé a fait deux ans en prison, il a recouvré la liberté. Mais à ce titre, la cour n’a pas manqué de lui rappeler d’être un homme responsable et des’acquitter de ses devoirs.



Les faits remontent au 11 mai 2018 lorsque Dama Baldé a pris la décision de venir récupérer sa concubine qui avait fugué puisqu’étant retenue de force par ce dernier. Une fois à Linkédiang, village de Fatoumata Baldé, Dama Baldé s’introduisit vers le crépuscule dans la concession alors que celle-ci était partie à un mariage. Et dès son retour, Dama Baldé armé d’un coupe-coupe, lui portera un coup à la nuque. Aussitôt, maitrisé par les jeunes, Dama Baldé fit semblant d'être évanoui pour tromper la vigilance des gens. Et dans sa tentative de terminer son forfait avec un couteau qu’il détenait par devers lui, il rencontra Aïssatou Mballo qu’il poignarda à deux reprises . À nouveau maîtrisé, il sera ligoté et conduit à Kolda et mis sous mandat de dépôt.



D’après les nombreux témoignages de la victime et des proches, Dama Baldé a forcé Fatoumata Baldé à entretenir des relations sexuelles sans consentement mutuel sous la contrainte de son coupe-coupe sans être sa femme. Et de ces huit ans de concubinage das la terreur naîtront 4 enfants.



Pour rappel, Fatouma Baldé qui a perdu son père très tôt, avait voulu retrouver les parents de sa famille biologique. C’est ainsi qu’elle est partie voir Dama Baldé qui était le frère cadet de son père d’après la mère de cette dernière. Mais durant cette visite qui durera une éternité, Fatoumata verra tous les prétendants repoussés par le frère de son père. Et au bout du compte, Dama Baldé qui vit seul avec une autre dame va terroriser la fille de son propre frère, d’après les témoignages, en la prenant comme sa femme sans les liens sacrés d’union.