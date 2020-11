Chambre criminelle : Boy Djinné libre mais reste en prison

Le verdict du procès de Baye Modou Fall alias Boy Djinné et ses complices Maurice Diatta et Abdou Seck est tombé ce mardi 24 novembre 2020. Baye Modou Fall a été condamnée à 2 ans de prison ferme, qu'il a déjà purgés. Les autres complices ont tous été acquittés. Toutefois Baye Modou Fall alias Boy Djiné reste en prison parce que le maître des poursuites à déclenché d'autre poursuites contre lui notamment l'affaire du cambriolage de l'hôtel Lagon 2.



Pour rappel, les accusés étaient poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit, avec usage d'armes, escalade, détention de véhicule, évasion et usurpation d’identité, recel de malfaiteurs et blanchiment de capitaux.



Baye Modou Fall alias boy Djinné a été, le 2 juillet dernier, acquitté des chefs d’association de malfaiteurs, faux et usage de faux, vol en réunion avec usage d’arme et de véhicules, détention illégale d’armes et agression par la chambre criminelle.