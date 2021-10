Challenge App Afrique : le numérique au service de l'éducation des enfants.

RFI et France 24 ont lancé la sixième édition du Challenge App Afrique visant, cette année, à favoriser l’intégration des nouvelles technologies dans le domaine de l’éducation des enfants en Afrique francophone.



Les candidats ont jusqu'au 8 décembre 2021 pour envoyer leurs projets d'innovations numériques (sites Internet, applications...) permettant d’améliorer les outils éducatifs.



Pour cette sixième édition du « Challenge App Afrique » , les média français renseignent que les candidatures sont ouvertes jusqu’au 8 décembre 2021 sur le site Internet dédié.



Ouvert à tous les Africains et jeunes entreprises du continent, cette édition récompense les innovations numériques (sites Internet, applications...) permettant d’améliorer les outils éducatifs qu’ils soient destinés aux professeurs ou aux élèves.



Pour rappel, les dix finalistes bénéficieront d’un accompagnement personnalisé au sein d’un incubateur présent dans leur pays d’origine. Et le lauréat verra financé, le développement de son projet.



À travers ce concours, RFI et France 24 souhaitent encourager et soutenir l’innovation, en stimulant et accompagnant les jeunes entreprises et développeurs africains. Axian; Digital Africa, Orange, AIMS et Emerging Valley, ainsi que des incubateurs africains d’entreprises innovantes sont associés à l’opération.



Les thèmes des cinq premières éditions étaient la santé (2016), l’éducation des filles (2017), le développement durable (2018), le développement urbain et des villes intelligentes (2019), et le numérique au service de la lutte contre les pandémies (2020).



L'an dernier, le concours a récompensé Amara Diawara (Guinée), pour son projet «Afriqcare» , une plateforme destinée aux professionnels de la santé ainsi qu’aux patients maliens et guinéens, permettant une gestion des consultations et la prise de rendez-vous en ligne, avec la possibilité d’avoir accès à un livre de santé et un carnet de vaccination électronique.