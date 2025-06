Cessation de Parution du Média Public SN : La Cour Suprême Désavoue le Ministre de la Communication

La Cour Suprême a rendu une décision capitale ce jeudi, désavouant le ministre de la Communication, Alioune Sall, en ordonnant la suspension de la notification de cessation de parution du média en ligne Public SN, dirigé par la journaliste Aïssatou Diop Fall.



Cette décision marque un tournant majeur dans la bataille pour la liberté de la presse au Sénégal. Me Abdou Dialy Kane, avocat de Public SN, a confirmé l'information, précisant que la décision écrite sera disponible en début de semaine prochaine, probablement mardi ou mercredi.



Contexte d'une Décision Controversée

Pour rappel, le ministre de la Communication, des Télécommunications et et du Numérique (MCTN), Alioune Sall, avait pris un arrêté controversé ordonnant la cessation de parution et de diffusion de plusieurs médias jugés "non conformes". Cet arrêté, désormais jugé illégal par la plus haute juridiction du pays, avait été notifié à une dizaine d'organes de presse.



Les conséquences de cette mesure avaient été jugées dramatiques par l'ensemble des acteurs de la presse sénégalaise. Elles avaient entraîné la fermeture de plusieurs entreprises de presse et mis au chômage des dizaines de professionnels.



Une Victoire pour la Liberté de la Presse

Un premier référé déposé contre l'arrêté ministériel n'avait pas abouti pour vice de forme. Cependant, la persévérance juridique a porté ses fruits. Le CDEPS (Comité pour la Défense des Droits des Journalistes et des Acteurs des Médias), en première ligne dans ce combat, salue cette décision comme une victoire incontestable pour le droit et la liberté de la presse.



Selon le CDEPS, cette décision de la Cour Suprême a des implications importantes : "tous les actes posés par le ministre de la Communication, y compris les listes 'officielles' de médias reconnus par l’État, sont désormais caducs."



Cette décision renforce l'état de droit et souligne l'importance d'une presse libre et indépendante dans le paysage démocratique sénégalais.