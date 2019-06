Cérémonie religieuse : Le président Macky Sall envoie une forte délégation chez Moustapha Diop à Louga

Le quartier Keur Serigne Louga a accueilli du monde aujourd’hui lors de la cérémonie religieuse du décès de El Hadj Amadou Bassirou Diop, père du ministre-Maire Moustapha Diop.

Le président Macky Sall a envoyé une forte délégation conduite par Aminata Mbengue Ndiaye, Ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, accompagnée de sa collègue Ndèye Tické Ndiaye Diop, ministre de l'économie numérique et des télécoms (belle-sœur du Ministre Moustapha Diop), Samba Ndiobène Ka ministre de l'Élevage et des Productions animales, Seydou Guèye, ex porte-parole du gouvernement et responsable de l’APR à la Médina, mais aussi la présence du Grand Serigne de Dakar, Papa Ibrahima Diagne.

Il y avait aussi le préfet du département de Louga Mamadou Khouma, le Président du Conseil départemental Amadou Mberry Sylla et une forte délégation de l’Association des Maires du département de Louga dirigée par Samba Kanté.



Serigne Mahmadane Mbacké Ibn Serigne Mourtada Mbacké Khadimou Rassoul de la lignée des dignitaires mourides a synthétisé les nombreux et appuyés hommages de reconnaissance à l'endroit de Bassirou Diop qui « s’est toujours investi pour apporter des solutions ou diligenter des cas sociaux soumis à son fils de Maire ».

Pour sa part, le ministre Moustapha Diop a remercié le président Macky Sall et le Gouvernement pour la délégation qu’il a envoyée. Il a remercié ses amis et proches, mais aussi toute la population de Louga pour le soutien et l’engagement à ses côtés en toute circonstance...