Cérémonie officielle de la ziarra de Léona Niassène : Vers la réalisation d'infrastructures modernes dans la cité religieuse.

La cérémonie officielle de la ziarra de Léona Niassène s'est tenue cet après-midi à Kaolack à travers une forte délégation gouvernementale avec à sa tête le ministre Oumar Guèye.



À cette occasion, le représentant du président Macky Sall a transmis son message axé notamment sur la vie et l'œuvre de Mame El Hadj Abdoulaye Niass ainsi que celles de son fils Mame Khalifa Niass. Oumar Guèye a rappelé les efforts de ses illustres hommes religieux qui, de leur vivant, ont joué des rôles majeurs dans le cadre du rayonnement de l'islam et du Sénégal. Avant de terminer, M. Guèye a sollicité des prières au nom du chef de l'État pour que la paix puisse s'installer définitivement au Sénégal et dans le reste du monde.



Prenant la parole, le porte-parole de Léona Niassène, El Hadj Ahmed Babacar Niass, a remercié le président Macky Sall d'avoir reçu dernièrement le khalife général et sa délégation au palais de la République.



Le guide religieux a invité l'État à renforcer davantage le secteur de l'agriculture en passant véritablement à sa modernisation.



Léona Niassène par la voix de son porte-parole, a sollicité de la part de l'État des projets visant à moderniser cette cité. Et il s’agira entre autres de la création d'un institut islamique moderne, de la construction de la maison des hôtes, entre autres.



Le ministre Oumar Guèye était accompagné du ministre Serigne Mbaye Thiam, du gouverneur de Kaolack, Alioune Badara Mbengue, du préfet Ahmet Tidiane Thiaw, etc...