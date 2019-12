Cérémonie du Ballon d’Or 2019 : Le classement des 30 premiers connus.

À quelques minutes du début de la cérémonie officielle de remise du Ballon d’Or France Football, on connait maintenant le top 20 du classement final. On retrouve notamment le défenseur sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly à la 24e place à ex-aequo avec le portier allemand du Barça, Marc André Ter Stegen. Comme l’on pouvait bien s’y attendre, Sadio Mané fait partie du Top 10 avec ses coéquipiers de Liverpool. Ils s’agissent de Virgil van Djik, Mohamed Salah et du gardien Alisson Becker, sûrement un des favoris du Trophée Yachine qui récompense le meilleur Gardien du monde.