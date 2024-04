Cérémonie de prestation de serment du nouveau PR: Ces personnalités africaines attendues à Dakar

Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye va prendre fonction ce mardi après sa prestation de serment à laquelle des sommités et plusieurs personnalités prendront part. À quelques heures de l’événement qui se déroulera au CICAD à Diamniadio, des délégations venues du continent et d’ailleurs ont foulé le tarmac de l’aéroport Léopold Sedar Senghor, accueillis par le Premier ministre, Me Sidiki Kaba.







Il s’agit entre autres personnalités africaines, le président du Conseil national de transition du Mali, le Colonel Malick Thiaw, le président de la République sœur de la Gambie, Adama Barrow, le Président Umaru Sissokò Embalo de la Guinée Bissau, le président de la Côte d’Ivoire Alassane Ouattara se fera représenter par son vice-président, le président de la Sierra Leone et Julius Maada Bio, le président de la commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat. Les présidents de la commission de l’UEMOA, de la CEDEAO, le ministre des affaires étrangères du Togo et des premiers ministres Marocain et Rwandais.







Sont aussi attendus, les présidents de la Mauritanie, de la Guinée Conakry, du Nigeria, du Nigeria, du Cap Vert et du Ghana ce mardi matin pour assister à la cérémonie d’installation du plus jeune président sénégalais, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.