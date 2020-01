Cérémonie de présentation de vœux /Ababacar Sadikh Bèye établit un bilan positif : «Le Port autonome de Dakar se porte mieux»

La cérémonie de présentation de vœux de fin d’année du Port autonome de Dakar a eu lieu ce mercredi au Môle II. Une occasion pour Ababacar Sadikh Bèye d’évaluer son travail dans l’intervalle 2018-2019. Un bilan positif a t-il tiré grâce à sa persévérance au travail et aux multiples efforts fournis avec la collaboration de tout le personnel.



Ces derniers ont réaffirmé leur détermination à vouloir rehausser le statut du port autonome de Dakar pour en faire le plus grand hub régional.



Les centrales syndicales, les agents à la retraite, le comité des femmes entre autres, tous ont pris part à la rencontre pour, soit se réjouir et témoigner sur les avancées effectuées dans le travail, soit pour étaler leurs doléances.



Le directeur général du port, a aussi profité de l’occasion pour honorer 31 agents ayant chacun effectué au moins trente années de service, en signe de reconnaissance et d’encouragement.