Cérémonie de graduation à l’UCAO : Thierno Alassane Sall honoré !

Dans son discours, Thierno Alassane Sall a félicité les diplômés pour leur persévérance et leur travail acharné, soulignant l’importance de l’éducation dans le développement personnel et national. Il a également mis en lumière le rôle crucial de l’enseignement privé catholique dans la promotion de valeurs d’excellence et de respect mutuel, contribuant ainsi à l’unité africaine.Thierno Alassane Sall a exhorté les jeunes diplômés à être créatifs et innovants, soulignant que c’est la quatrième révolution industrielle et des technologies numériques qui peuvent sortir le continent de ses difficultés actuelles. « Nous, Africains et Sénégalais, ne pouvons pas nous permettre de rater cette opportunité. C’est une époque qui exige un esprit créatif, une capacité à innover et un intérêt prononcé pour les nouvelles technologies, comme le numérique et l’intelligence artificielle”, a-t-il déclaré devant les récipiendaires de l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest (UCAO).