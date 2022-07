Cérémonie de clôture des 49èmes Assises Internationales de l'UPF : L'organisation procède à la création d'un prix en l'honneur de la journaliste palestienne Shireen Abu Akleh.

En marge de la cérémonie de clôture des 49èmes Assises Internationales de la Presse francophone, une signature de mémorandum a été paraphée entre l'UPF et la fédération internationale des journalistes.



Celui-ci matérialise la création d'un prix international en l'honneur de la défunte journaliste palestinienne, Shireen Abu Akleh.



Pour rappel, la journaliste et correspondante d’El-Jazeera, Shireen Abu Akleh, est tombée en martyr, succombant à ses blessures, après avoir été atteinte par des coups de feu de l’occupation sioniste.



Le décès de la journaliste, victime de tirs au niveau de la tête, est survenue alors qu'elle couvrait l’intrusion des forces d’occupation dans le camp de Jénine.



Il s'agira de récompenser le courage et l'engagement des femmes journalistes dans le monde. Le mémorandum d'entente et de coopération entre l'UPF et la fédération internationale des journalistes prend également en compte d’autres préoccupations telles la liberté de la presse, etc...