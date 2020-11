Cérémonie de clôture de HUAWEI ICT compétition : Près d’une quarantaine de participants honorés et encouragés dans le domaine de la technologie.

Plus d’une trentaine de jeunes étudiants et professeurs ayant pris part à la compétition ICT de HUAWEI, ont reçu des diplômes, et des bourses d’études en guise de récompense et d’encouragement de la part du groupe HUAWEI et de l’ambassadeur de Chine au Sénégal. Ceci en guise d’encouragement aux jeunes pour les inciter à percer dans le domaine de la haute technologie. La cérémonie de clôture de la compétition s'est tenue ce jeudi au King Fahd Palace en la présence du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, de l’ambassadeur de Chine au Sénégal et des représentants du groupe Huawei.







Le nombre d’inscrits pour cette année s’élève à 1. 273, dont 243 dans la catégorie « Cloud »et 512 dans la catégorie « Network ».







Ainsi, sont récompensés 2 équipes championnes composées de 6 étudiants et 2enseignants venant d’EPT et d’ESMT ; 24 étudiants ayant obtenu le diplôme de la formation Seeds for the Future de Huawei ; 5 étudiants gagnants des bourses complètes offertes par l’ambassade de Chine au Sénégal.







Aussi, 4 « ICT Academies » bénéficieront d’un don en équipements de routage et communication d’une valeur de 74,000 dollars USD offert par Huawei, recevront un certificat de don. Il s’agit de l’École Supérieure Polytechnique de Dakar (ESP), l’École Supérieure Multinationale des Télécommunications (ESMT), l’École Polytechnique de Thiès (EPT) et l’Institut Supérieur d’Informatique (ISI).







À cet effet, Cheikh Oumar Hanne a profité de l’occasion pour magnifier la coopération Sino-Sénégalaise et a étalé plusieurs projets mis en œuvre pour accompagner les jeunes à mieux découvrir et s’intéresser de la technologie.