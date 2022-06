Cérémonie de Graduation : le groupe ISM a célébré ses nouveaux diplômés et ses 30 ans d'existence

C’est le septième secrétaire général des Nations-Unies, Koffi Annan qui est choisi comme parrain par l'Institut Supérieur de Management (ISM), pour célébrer sa grande cérémonie de graduation des diplômés et lauréats, niveau Licence et Master/MBA, de l’année 2022.





Cette cérémonie qui marque, selon le directeur général du groupe, Abdou Diouf, la consécration et le couronnement de l’excellence et de la réussite, est plus opportun pour rendre hommage à un homme dont, dit-il, « son œuvre est immense », rappelant aux diplômés que « Le parrain de votre promotion M. Koffi Annan est un modèle dont le parcours et l’œuvre, méritent toujours d’être magnifiés… Son engagement pour la paix et les droits de l’homme à travers le monde a été récompensé en 2001 par un prix Nobel de la paix… », a-t-il estimé.



Cette journée, célébrée à Dakar Aréna, a tout aussi son importance pour l’institution créée depuis 1992. Elle marque ainsi le 30ème anniversaire du groupe ISM. Le groupe, d’après son directeur général, « en 30 ans, a formé plus de 30 000 cadres africains avec plus de 5 000 emplois permanents créés, plus 12 000 bourses d’études offertes et le groupe compte une dizaine de campus à travers le pays dont 6 lycées d’excellence et 10 espaces élémentaires », a terminé le directeur Abdou Diouf