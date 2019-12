Cérémonie d’ouverture du premier championnat d’Afrique des sports travaillistes (Tunisie) : Le Port autonome de Dakar représente le Sénégal à Monastir

L’Organisation nationale culture, sport et travail organise la première édition du championnat d’Afrique des sports travaillistes. Ce tournoi baptisé Afri-foot, se tiendra en Tunisie, du vendredi 6 au dimanche 8 décembre. Sous l’égide de l’Organisation africaine sport et travail et en présence de plusieurs clubs du sport travailliste appartenant au continent.



Au total 26 clubs prendront part à cette compétition qui cible le sport le plus populaire, le football. Plus précisément le foot à 7. Parmi les pays représentés figure : l’Algérie (4 clubs), le Sénégal (représenté par le port autonome de Dakar), le Rwanda (2 équipes), ainsi que le Congo (1 équipe.) 550 sportifs seront donc repartis dans des groupes.



Ce sera une occasion de voir un football «amateur», pratiqué non par des compétiteurs classiques ou professionnels, mais par des employés jouant pour le compte de leurs sociétés, en mettant en avant le concept de sport travailliste.