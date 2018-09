Cérémonie d'ouverture des sessions et formations de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports : Dix jeunes sénégalais financés à hauteur de 13 millions Fcfa

La Conférence des ministres de la jeunesse, des sports et de la francophonie (CONFEJES) a procédé au lancement de ses sessions ce lundi 10 septembre 2018. Étaient présents à la rencontre, des pays comme le Sénégal, le Cap vert, le Rwanda, l'île Maurice qui devront prendre part activement à ces travaux. À noter que le programme de promotion de l'entrepreneuriat jeunesse (PPEJ) sera associé à cet événement. L'objectif étant de former les directeurs de sports et de jeunesse pour faire de la bonne gouvernance une réalité ceci afin de lutter efficacement contre la précarité et l'exclusion pour un un développement durable. À travers la session de formation des coordinateurs PPEJ il sera également question de faire de sorte que le maximum de projets soit financé à travers le programme de promotion de l'entrepreneuriat jeunesse. Pour l'heure, au moins dix jeunes sénégalais sont déjà bénéficiaires de ces financements à hauteur de 13 millions de Fcfa, à l'issue d'une présélection rigoureuse.