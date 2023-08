Cérémonie d'ouverture des phases nationales à Kaffrine: " Des efforts sont menés par le gouvernement pour renforcer l'offre des lieux de pratiques sportives et d'encadrement des jeunes" ( Amadou Ba, PM).

Le Premier ministre a présidé hier la cérémonie d'ouverture des phases nationales sportives, culturelles et citoyennes organisées cette année par l'ONCAV dans la région de Kaffrine.



Amadou Ba qui s'est félicité de la bonne organisation de cette compétition nationale a rappelé que " Les navétanes sont une partie intégrante de la politique sportive définie par le Président Macky Sall. Et plusieurs départements ministériels contribuent à sa mise en œuvre".



Le Premier ministre a insisté sur les différents programmes de l'État en vue d'une réponse favorable aux sollicitations du monde sportif. " Dans ce cadre, le président de l'ONCAV..., dans un document qu'il a bien voulu adresser à mes services, a soulevé la question lancinante des infrastructures sportives et de la sécurité. Une réponse à la demande est en cours notamment avec la construction des stades régionaux de Kaffrine, de Kédougou et de Sédhiou et des stades départementaux à travers tout le pays".



Poursuivant le PM d'ajouter " Dans le cadre du programme Xëyu Ndaw yi et de la préparation des jeux olympiques de la jeunesse 2026, des efforts sont aussi menés par le gouvernement pour renforcer l'offre des lieux de pratiques sportives et d'encadrement des jeunes avec le recrutement et la formation des stadiers chargés de la sécurité dans les stades et la protection des infrastructures et des spectateurs...il s'agit d'une instruction claire et ferme demandée par le président de la République que le gouvernement mettra en œuvre. De plus, Le programme national de développement des infrastructures régionales et locales que le gouvernement partage avec les collectivités territoriales et le secteur privé renforcera toutes ces initiatives".



" Je souhaite que les navétanes 2023 s'inscrivent dans le fair-play, dans la sportivité et dans une perspective de consolidation de notre politique d'émergence et de développement pour le raffermissement de notre démocratie et notre État de droit", a-t-il conclu.