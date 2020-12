Cérémonie d’hommage à Pape Bouba Diop : Le président Macky Sall est arrivé à l’Aibd.

Le président Macky Sall est arrivé, aujourd'hui, aux alentours de 16h, à l’Aéroport Blaise Diagne (Aibd), pour présider la cérémonie d’hommage national, organisée en l’honneur de Pape Bouba Diop. La cérémonie se déroule au niveau de l'esplanade du pavillon présidentiel de l'Aibd, en présence de plusieurs autorités dont le ministre des Sports et les fédéraux.



Dans un tweet, le président sénégalais Macky Sall avait rendu hommage au joueur : « Le décès de Papa Bouba Diop est une grande perte pour le Sénégal. Je rends hommage à un bon footballeur, respecté de tous pour sa courtoisie et son talent, nous rappelant fièrement l’épopée des Lions en 2002. Je présente mes condoléances émues à sa famille et au monde du football ».