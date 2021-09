Cérémonie Officielle du Grand Magal de Touba : L’appel du Khalife Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké aux jeunes face aux dérives sur les réseaux sociaux.

La parole du Khalife Général des Mourides, rapportée par le porte-parole de la famille, Serigne Mouhamadou Bachir Ibn Serigne Abdoul Khadr Mbacké au cours de la cérémonie officielle a mis fin au Magal de Touba, 18 Safar (1443H) célébré hier.



Plusieurs autorités étaient présentes au cours de cette cérémonie qui s’est tenue dans l’enceinte de la Résidence Khadimou Rassoul. Le ministre de l’intérieur Antoine Félix Diome est accompagné d’une forte délégation dans laquelle on peut citer Dame Diop ministre de l’emploi, Yankhoba Diattara, Ministre des télécommunications et de l’économie numérique, Amadou Ndiaye, Ministre de l’artisanat et Ndèye Saly Diop Dieng Ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants.



Concernant le climat social et les dérives sur les réseaux sociaux, le patriarche de la ville sainte de Touba comme, il a l’habitude de le faire, invite à plus de responsabilité en cultivant la paix et surtout à œuvrer dans les bonnes pratiques. Pour Serigne Mountakha Mbacké, « la violence ne fait que reculer notre pays. Nous devons regarder ce qui est arrivé à certains pays de la sous-region », a t-il servi d’une part.



Par ailleurs, le culte du savoir doit également intéresser les jeunes surtout, ceux qui passent la plupart du temps dans les réseaux sociaux.



Pour arriver à se munir des valeurs intrinsèques qui qualifient tout musulman, le Khalife Général Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké, à travers le porte-parole Serigne Bachir Abdoul Khadr Mbacké, invite à s’inspirer des recommandations et enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba.



Le Khalife Général des Mourides appelle aussi les parents à enseigner à nos enfants les valeurs et à les initier aux bonnes pratiques pour que les mauvaises habitudes ne puissent prospérer...