« Aujourd'hui, le devoir commun est d'empêcher la renaissance du nazisme, qui a causé tant de souffrances aux peuples de différents pays », a-t-il ajouté, souhaitant « que les nouvelles générations soient dignes de la mémoire de leurs pères et grands-pères », a déclaré le président Russe ce dimanche lors de son adresse à l’ancien bloc soviétique et de l’Asie centrale ainsi qu’aux régions séparatistes de l’Est de l’Ukraine.



En effet, le chef du Kremlin a livré ce dimanche, ce massage en prélude de la grande fête militaire en Russie, aux anciens militaires de la République soviétique pour les féliciter et saluer leur rôle à l’époque, au sein de l’armée rouge.



Le message du 8 mai, du président russe Vladimir Poutine semble bien montrer un parallélisme entre le courant passé et actuel contre le Nazisme. « Comme en 1945, la victoire sera à nous », comparant ainsi la Seconde Guerre mondiale et le conflit en Ukraine. « Aujourd'hui nos militaires, comme leurs ancêtres, se battent au coude à coude pour la libération de leur terre natale de la crasse nazie, avec la confiance que, comme en 1945, la victoire sera à nous... »



Dans son adresse aux forces militaires qui ont combattu pour le triomphe sur la Nazisme,

Vladimir Poutine a assuré que « le devoir est d’empêcher la naissance du nazisme qui a causé la souffrance à de nombreux pays », a ajouté le maire du Kremlin qui souhaite dans ce même ordre d’idées, que la nouvelle génération soit digne de la mémoire de leurs pères et grands-pères, qui ont bien entendu combattu pour la Russie.



Dans un passage destiné aux Ukrainiens, le président Vladimir Poutine estime que le « nazisme est en train de relever la tête », estimant que « le devoir sacré est d’empêcher les héritiers idéologiques de ceux qui ont été vaincus dans ce que Moscou nomme la grande guerre patriotique, de prendre leur revanche.



En effet, le président Russe semble bien être confiant en marge de cette célébration qui se fera demain Lundi à Moscou. Il sera l'occasion, demain, de commémorer, par une parade militaire suivie d'une marche dite «du Régiment immortel», pour rendre hommage aux ancêtres qui ont combattu.



Ce dimanche, dans un même contexte de guerre qui dure depuis plus de 70 jours, le président ukrainien Volodymyr Zelensky participe de son côté à une réunion virtuelle des dirigeants du G7, dont l'Allemagne assure cette année la présidence.