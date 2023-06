Célébration de ses 46 ans : Kanye West mêle sa fille North à une situation déconcertante

Le chanteur et rappeur américain Kanye West a encore fait la une des journaux. En effet, accompagné de sa fille North (9 ans), lors de la célébration de ses 46 ans, la célébrité avait étalé un buffet exceptionnel dédié à ses invités lors de sa soirée.

À travers les images qui circulent, on pouvait voir l’artiste servir des sushis sur le corps de femmes nues, un contexte jugé inapproprié pour North.



Juste après que la vidéo de sa célébration d’anniversaire a fait le tour des réseaux sociaux, le chanteur a reçu un contrecoup des internautes.



La vidéo a irrité les fans qui ont critiqué le chanteur pour son comportement «dégoûtant».

Selon RTL info, Kanye West est connu et habitué des polémiques en tout genre : qu'elles soient à caractère raciste ou sexiste, il fait très souvent parler de lui. Son ex-femme, Kim Kardashian, et mère de ses 4 enfants, a d'ailleurs confié que « ses polémiques feront plus de tort à nos enfants que ma seule sextape... »