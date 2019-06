Célébration Korité / Idrissa Seck : « Nous entendons faire des sujets cités dans le sermon de l'Imam, des provisions utiles pour l'amélioration de notre conduite... »

Comme à l'accoutumée, le leader du parti Rewmi, Idrissa Seck, a sacrifié à la traditionnelle prière des deux Rakkas à la grande mosquée Moussanté de Thiès. Le leader de Rewmi est revenu sur le sermon de l'Imam. D'après lui, " je me réjouis des enseignements renouvelés de l'imam qui nous invite à nous conformer aux prescriptions de notre religion et des enseignements du Prophète Mohamed (PSL) dans notre conduite et dans notre relation avec les autres". Et d'ajouter : " Nous nous sommes bien imprégnés de tous les sujets cités par l'Imam dans son sermon. Nous entendons en faire des provisions utiles pour l'amélioration de notre conduite aussi bien dans notre privée que dans notre vie publique".