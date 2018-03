Ce qu'il faut savoir sur l'équipe de la Bosnie, créée pendant que le Sénégal organisait la CAN 1992

L'équipe bosniaque de football est créée en 1992, pendant que le Sénégal organisait la Coupe d'Afrique 1992. Cette sélection entraînée par Robert Prosinecki, ne s'est affiliée à la FIFA et n'a été membre de l'UEFA que depuis 1996. Avant 1992, les joueurs de la Bosnie jouaient dans l'équipe de Yougoslavie. La premier succès de l'équipe nationale bosniaque en tant que membre de la FIFA est une victoire de prestige. C'était le 6 novembre 1996, face à l'Italie, vice-champion du monde en 1994. L'équipe de Bosnie-Herzégovine a attendu dix-huit ans avant de se qualifier pour une phase finale d'une compétition internationale. C'était au Mondial 2014. Le classement FIFA le plus élevé de la sélection est une 13e place occupée en août 2013. Pour les matchs amicaux du mois de mars, le groupe de la Bosnie-Herzégovine est composé d'une ossature quasiment locale, avec des joueurs basés au pays. Ils sont entrés en regroupement avec des cadres comme Miralem Pjanic, 76 sélections et 4 buts. Le joueur de 27 ans est passé par Metz, Lyon, As Rome, puis la Juventus. La star de la Bosnie sera épaulée en attaque par Edin Dzeko, 32 ans, qui est passé par Manchester City avant d'atterrir aujourd'hui à l'As Rome. Les joueurs bosniaques ont tenu leur dernière séance d'entraînement à huis clos au stade Océane du Havre, après leur victoire (1-0) contre la Bulgarie vendredi dernier...