Caution présidentielle: Plus d’un demi-milliard de francs CFA perdu par 17 candidats

La commission nationale de recensement des votes (Cnrv) proclamé hier les résultats provisoires à l’issue du scrutin présidentiel. Une élection qui a donné largement la victoire au candidat Bassirou Diomaye Faye qui devient incontestablement, au regard des résultats, le 5e président de la république du Sénégal. Il bénéficiera par conséquent d’un remboursement de sa caution ainsi qu’à Amadou Ba, candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Ils ont respectivement obtenu 54.28% et 35.79% des voix . Leur score pris individuellement dépasse de loin le seuil minimum de 5% des suffrages exprimés pour un candidat pour prétendre à se faire rembourser sa caution présidentielle:

Cependant, les 17 autres candidats à l'élection présidentielle de mars 2024 vont devoir se résigner à voir leur fortune passer par pertes et profits. Ensemble, ils vont perdre plus d'un demi-milliard de francs CFA, soit exactement 510 millions FCFA représentant le total de leur caution au motif qu'ils n'ont pas atteint la barre des 5%.



Il s'agit dans l'ordre croissant de Aliou Mamadou Dia (2.80% des voix), Khalifa Sall (1.56%), Idrissa Seck (0.90%), Thierno Alassane Sall (0.58%), Boubacar Kamara (0.52%), Aly Ngouille Ndiaye (0.47%), Pape Djibril Fall (0.41%), Serigne Mboup (0.36%), Déthié Fall (0.35%), Anta Babacar Ngom (0.34%), Cheikh Tidiane Dièye (0,34%), Mame Boye Diao (0,33%), Mamadou Lamine Diallo (0.22%), Mouhamed Boun Dionne (0.19%), Malick Gakou (0.14%), Habib Sy (0.07% des voix).



En effet, le gouvernement a fixé à 30 millions de francs CFA le montant de la caution que les candidats à la présidentielle ont dû débourser à l'étape de contrôle des parrainages. C'est une garantie fixée par arrêté en date du n°032006 du 25 septembre 2023 par le ministre chargé des élections qui est versée à la Caisse des dépôts et de consignation (CDC), au plus tard 180 jours avant le scrutin présidentiel. Or, pour se faire rembourser sa caution, le candidat à l'élection présidentielle doit obtenir au moins 5% des suffrages exprimés, selon la loi électorale.



Selon les dispositions de l'article L 117 du Code électoral, «dans le cas où le candidat obtient au moins 5% des suffrages exprimés, le cautionnement lui est remboursé dans les délais de 15 jours qui suivent la proclamation définitive des résultats».