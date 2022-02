"Catastrophe" sur les cartes d'électeur : la réplique très salée de Aly Ngouille Ndiaye après la sortie de Mamadou Lamine Diallo

L'ancien ministre de l'intérieur et actuel Maire de Linguère, Aly Ngouille Ndiaye, n'a pas été tendre avec le président du mouvement Tekki Mamadou Lamine Diallo qui l'accusait d'avoir être impliqué dans "la catastrophe des cartes d'électeur confiés à la Malaisie pour un montant de 65 milliards sans parler des données du peuple vendangées avec une nette impossibilité de faire un duplicata".

Le député a littéralement tapé sur le Maire de Linguère avant de lui ôter toute légitimité à parler de l'intérêt général des sénégalais.

Le maire de Linguère, Aly Ngouille Ndiaye, qui dément catégoriquement ses accusations portées contre lui, d’indiquer que l’honorable député Mamadou Lamine Diallo en tant qu'ingénieur polytechnicien nous avait habitués à plus de rigueur. « Le contrat sur la refonte des cartes d’électeur qu'il m'accuse d'avoir signé, l'a été en 2016. En 2016, je n'étais pas Ministre de l’Intérieur mais Ministre de l'industrie et des mines.

L'ancien ministre de l'intérieur a par ailleurs rappelé que « ce contrat, d’un montant de 50 milliards, n'a rien de catastrophique. Il nous a permis d'avoir 10 millions de cartes d'identité biométriques utilisées aux élections depuis les législatives de 2017."



Aly Ngouille Ndiaye a félicité davantage le travail remarquable de l'administration et la magistrature qui ont fait preuve de transparence et de l'équité durant les élections territoriales...