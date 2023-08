Case Ba / Dégagement des voies du BRT : commerçants mécaniciens et vendeurs de « Forokh-Tiaya » se hâtent pour sauver leurs biens

Les opérations de déguerpissement et de désencombrement des voies du BRT, ont aujourd’hui été entamées dans la banlieue de Dakar.

À Guédiawaye, ce sont des kiosques, tabliers, scooter, vendeurs ayant érigé des extensions anarchiques de construction qui ont été déguerpis afin de libérer l'emprise du BRT.

Et pourtant, ces opérations avaient été précédées en vain, d’actions de communication d’abord engagées par le gouverneur qui a largement partagé un communiqué, ensuite du préfet de Guédiawaye qui a effectué une visite d’échanges, de sensibilisation et d’informations des occupants, sur leur installation sur cette voirie.. .