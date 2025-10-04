Cascades de départs à Taxawu Sénégal : La réaction de Khalifa Sall...

Taxawu depuis plusieurs mois, traverse une zone de turbulence. C’est le constat également fait par son leader Khalifa Sall qui s’exprimait ce samedi devant la presse. Le prétexte étant la réorganisation du parti qui tend vers un congrès, le président de Taxawu en profite : « cette situation que nous traversons n’est pas nouvelle chez nous. Nous l’avons vécu pendant de longues années. Nous ne sommes dans la politique que pour servir. Ceux qui sont partis, je leur souhaite bon vent. Ils ont estimé qu’ils doivent partir faire leur bonhomme de chemin. Donc je ne peux que m’en réjouir », a déclaré le patron de Taxawu qui était ce samedi avec ses camarades pour la mise en place d’une structure qui pilotera les activités de Taxawu en perspective du congrès en janvier prochain.







Les ex-camarades sont et « restent des amis », ajoute Khalifa Sall qui réitère : « ce sont des frères et sœurs avec qui nous avons cheminé pendant longtemps. Nous n’avons de problème avec personne. On est heureux et confiant et nous allons poursuivre notre travail. Des gens sont partis, d’autres viennent rejoindre le parti et la vie continue », a-t-il servi.

