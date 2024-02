Cascade de libérations de détenus: « 344 déjà élargis, 272 restants… »

Face à la presse ce mardi, le Garde des Sceaux, Me Aïssata Tall Sall a annoncé les chiffres officiels depuis le début des libérations qui, rappelle-t-elle, « vont dans le sens de la décrispation et de l’apaisement ». « Ce que nous sommes en train de faire, c’est bien réfléchi. Il y a des dossiers qui se traitent au cas par cas. On peut dire que tout est possible selon la loi et les éléments détenus. Cependant, je tiens à préciser que 344 ont été libérés et 272, sont en cours… ».





Me Aïssata Tall Sall invite toutefois, à prendre en compte, toutes ces libérations dans le sens de désengorger les prisons et lutter contre les longues détentions. Mais toujours, il faut préciser que ce sont des libérations provisoires ».