Casamance : Yewwi Askan Wi compte 34 militants et sympathisants arrêtés à Ziguinchor, à l’issue de la manifestation du 17 juin.

En Casamance, une liste d’une trentaine de personnes arrêtées le 17 juin 2022 à Ziguinchor suite à la marche organisée par Yewwi Askan Wi Ziguinchor a été dressée par les responsables départementaux de cette coalition de l’opposition.



La manifestation du 17 juin est loin de connaître son épilogue. Près de 48 heures après cette manifestation interdite mais qui avait été initiée à Dakar et dans certaines localités du pays, Yewwi Askan Wi, l’initiatrice, en tire le bilan partiel.Il est ressorti, d’une note parvenue à Dakaractu, ce dimanche 19 juin 2022, que ce sont 34 individus qui ont été appréhendés par les forces de défense et de sécurité, à Ziguinchor. À la Brigade de recherches de la gendarmerie de cette région du sud, ce sont 14 personnes qui ont été appréhendées, a relevé Abdou Sané, ancien député, par ailleurs, coordonnateur provisoire Communal Pastef Ziguinchor. Il s’agit, à l’en croire, de ‘’Sidy Pascal Diédhiou ; Idrissa Keïta ; Mamadou Sellou Diallo (mineur) ; Abel Rodrigo Sitolo Tendeng ; Babacar Tamsir Coly ; Cheikh Sourate Youssouph Sagna (membre de Amnesty International/Sénégal) ; Georges Lazard Mendy ; Mansour Fam ; Ibrahima Ba (étudiant en 5e année de médecine Université Assane Seck de Ziguinchor, originaire de Kaffrine) ; Mamadou Oury Balde (Guinéen, vendeur de café) ; Mor Talla Ndiaye (né l'année 2004) ; Ibrahima Thiam (élève en terminale L'1, au Lycée Djignabo de Ziguinchor, originaire de Sédhiou) ; Ndiaga Thiam (originaire de Keur Massar, mineur) et enfin de Siaka Badji (chef d'entreprise, ancien membre de la Croix rouge).Les 20 autres personnes arrêtées sont entre les mains des autorités du Commissariat de police de Ziguinchor, signale la même source. Il s’agit de ‘’Louis Jérémy N. ; Yaya Camara (17 ans) ; Ibrahima kambaye (36 ans) ; Adama Niang ; Daouda Tine ; Sellou Badji (36 ans) ; Oumar Sadio (30 ans) ; Omar Mane (23 ans) ; Moustapha Ndiaye ; Martin Diatta ; Mouhamad Touré (Malien) ; Souleymane Alassane Diallo (28 ans) ; Samir Koulati Manga (32 ans) ; Mamadou Cissé (25 ans, Malien) ; Mamadou Cissokho (33 ans) ; Cheikh Oumar Bayo ; Ahmed Mbodj (43 ans) ; Guy Marius Sagna (Société civile) ; Boubacar Sagna (39 ans) et enfin Abdallah Traoré (23 ans, Malien), informe encore Abdou Sané.