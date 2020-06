Casamance : Deux militaires décédés et deux autres grièvement blessés par une explosion de mine.

Les mines ont encore fait des victimes dans le secteur de Mbissine (commune d'Adéane).

Deux militaires sont décédés et deux autres grièvement blessés. C'est leur véhicule qui a sauté sur une mine ce lundi 15 juin 2020 à 14h17 entre le village de Diagno et celui de Mbissine.

Les corps des victimes et les blessés ont été évacués à Ziguinchor.

Ainsi le bilan s'élève à 5 militaires victimes d'explosion de mine dans le secteur en une semaine et 8 blessés dans le nord Sindian.