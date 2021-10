Casamance : 6 personnes tuées après être passées sur une mine et deux blessés

Encore des victimes des mines en Casamance. Six jeunes de retour de la mosquée après la prière de 14h de ce vendredi, ont péri à Kandiadiou dans le nord Sindian et dans la commune de Oulampane. Ils étaient à bord d'une charrette qui a sauté sur une mine et ont perdu la vie. Il y a aussi deux blessés graves envoyés au centre de santé de Bignona. Nous y reviendrons!