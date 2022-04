Cas de violences subie par les enfants au Sénégal : le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires (DPDPE)

Lors de la cérémonie de clôture du projet de protection des enfants en danger dans les rues, les journalistes n’ont pas manqué de soulever la question de l’insécurité chez les enfants, qui est de nos jours un phénomène très récurrent dans notre société.

Face à cette interrogation, madame Diama Aby Sané, adjointe directrice de la direction de la promotion des droits et de la protection des droits des enfants (DPDPE), a précisé que le gouvernement, dans son programme d’urgence de protection du genre des enfants de la rue, a depuis longtemps, tenté de faire face à ce genre de situations.

« Nous ne cesserons encore une fois de nous mobiliser afin que ce phénomène d’autant plus fréquent aujourd’hui fasse écho chez les responsables administratifs et ainsi nous pourrons bannir de telles atrocités dans notre pays ».

Le Samusocial dans son rôle de protection n’a pas manqué d’appeler tous les acteurs concernés à plus se mobiliser pour une bonne sécurité chez les jeunes qui sont souvent victimes.