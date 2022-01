Cas de Covid dans la tanière, Aliou Cissé s'agace : "Le protocole sanitaire... Il y a des choses qu'on ne comprend pas ..."

En conférence de presse d'avant match contre la Guinée, le sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, a montré son agacement et son incompréhension sur le protocole sanitaire établi par la CAF et le comité local d'organisation. À l'en croire, rien que ce mercredi les joueurs qui ont subi des tests PCR ont dû prendre leur mal en patience pendant plus de 04 heures de temps, plongés dans une sorte de psychose générale, avant de disposer de leur résultats. "Le protocole sanitaire, j'ai pas trop envie de parler de ça... Mais par moment, il y'a des choses qu'on ne comprend pas ..." Une manière de dire que la tanière est plus que jamais menacée le tout sur fond de suspicions autour de la fiabilité des tests...