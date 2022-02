Cas Ismaïla Sarr : Aliou Cissé se réjouit de son retour…

En conférence de presse d’avant-match, le sélectionneur national des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, est revenu sur l’entrée remarquée d’Ismaïla Sarr. Fier de son poulain, il dira : « Ismaïla est venu. Il est important dans le dispositif du Sénégal. C’est un garçon que nous allons continuer à gérer. Il avait envie d’être là. Il est heureux. Il est prêt. Je sais que si j’ai besoin de lui, je peux l’utiliser ».



Revenant sur la possession de l’ensemble de son effectif, il dit : « C’est important d’avoir l’ensemble de son groupe. C’est avoir plus de possibilités, plus d’options, de changer les choses en cours de match. Nous allons vers un match compliqué. Il nous faudra être patients, jouer notre jeu, mettre en place notre jeu. Ça peut aller aux prolongations, ça peut aller aux tirs au but... »