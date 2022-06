Carnet rose : Enfin, le Dr Babacar Diop s'est "pendu" aujourd'hui à Dakar, à Khar Yalla...

L'heureuse élue qui se nomme Adja Ndèye Khady Diop est désormais la reine du Kajoor. En effet, son mariage avec le maire de Thiès, le Docteur Babacar Diop (+43 ans), a été scellé dans la plus grande sobriété en présence de parents, amis et collaborateurs du maire de Thiès, ce samedi soir à Khar Yalla (Dakar).



Selon un membre de FDS/ "Les Guélewars"," si vous voyez ces temps-ci le leader des Forces démocratiques et sociales (Fds) sourire largement, inutile de se poser des questions". Dans tous les cas, toute l'équipe de Dakaractu souhaite un heureux menage aux deux tourtereaux...