Carnet Rose : Le fils de Me Ousmane Sèye s’est marié…

L’avocat Me Ousmane Sèye était aux anges cet après-midi. Son fils Ibrahima Sèye s’est passé la corde au cou. La cérémonie religieuse a eu lieu à la Mosquée de Mermoz, en face de l’école IAM. La mariée, moins connue, répond au doux nom de Dafné Gano. Le fils de Me Ousmane Sèye qui vit au Canada n’a pas assisté au mariage....mais sera au Sénégal incessamment selon les membres de sa famille. Étaient présents entre autres, Landing Savané, Doudou Wade, Chérif Abass Sall fils de Serigne Abass Sall de Louga et Hussein Omaïs.