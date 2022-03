Carlos Queiroz, sélectionneur de l'Égypte : « Nous connaissons la qualité de l'équipe sénégalaise »

Les qualités de l’adversaire



« Si cela ne dépendait que de moi, les deux équipes finalistes de la dernière CAN seraient qualifiées directement à la Coupe du monde. Il faut que nous ayons le courage de combattre le Sénégal. La meilleure équipe va gagner. Nous connaissons la qualité de l'équipe sénégalaise. »



Ce qu’il attend du match



« Je crois toutefois que tout est dans la façon d'aborder le match, dans la discipline. Nous avons travaillé dur, je dirais même que toute l’équipe a travaillé dur. L’important n’est pas ce qu’on fait contre le Sénégal, mais contre toute autre équipe contre laquelle nous jouons. Nous nous préparons à jouer contre tout le monde, que ce soit le Sénégal ou le Cameroun. »



Jouer contre nous-mêmes



« Nous considérons que nous jouons contre nous-mêmes. On doit respecter l'adversaire et rester humble. Nous avons un système de travail indépendant de la façon de jouer des adversaires. Nous essayons d’avoir la meilleure discipline tactique. On veut bien évidemment jouer et réussir aussi une sorte de magie contre le Sénégal. »