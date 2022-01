Caravane de la paix : Pape Diop appelle à un climat d’apaisement…

C’est hissant le drapeau blanc de la paix que le leader Pape Diop a entamé sa campagne aux élections locales. Dans l’après-midi du 11 janvier, il a rendu visite aux religieux de la commune de Yoff pour leur demander de diligenter et d’appeler les jeunes à accompagner leurs leaders respectifs dans un climat d’apaisement.



Dans une perspective de sécuriser les populations en cette période très agitée, Pape Diop a également souligné que le pouvoir est à Dieu et que tout repose entre ses mains. C’est dire que le leader fait sa campagne et croit en sa bonne étoile pour reprendre son fauteuil à la mairie de la ville de Dakar au soir du 23 janvier...