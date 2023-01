Candidature mondiale 2030 : Après CR7, l’Arabie Saoudite veut recruter Messi pour faire la promotion

Après Cristiano Ronaldo, le championnat Saoudien veut recruter la Pulga, Lionel Messi. C’est Al-Hilal, l’équipe rivale de celle qui a recruté CR7 qui fait trembler le monde du foot. L’équipe a formulé une offre colossale. Selon Footmercato, l’écurie saoudienne proposerait à Messi un salaire de 300 millions d’euros par saison pour venir jouer au sein du championnat local. Cette offre à crever l’œil vient appuyer la distinction d'ambassadeur dont la Pulga vient de bénéficier.

Al Nassr, qui a signé Cristiano Ronaldo et Al Hilal qui met le paquet sur la Pulga veulent déplacer le classico de titans que les deux stars mondiales ont fait vivre au monde du football en Europe durant 10 ans de championnats et de compétitions européennes. Al Hilal et Al Nassr sont toutes deux ds équipes de Riyad et leurs confrontations sont considérées comme « le derby de Riyad ».



Cette dualité de clubs Saoudiens a un objectif bien précis : l’organisation de la coupe du monde 2030. Ainsi, après Qatar 2022, l’Arabie Saoudite s’investit pour 2030, afin d'organiser la plus prestigieuse compétition du football mondial. Selon les médias occidentaux, c’est la stratégie que les autorités saoudiennes ont adoptée pour avoir plus de visibilité dans l’optique d’organiser le mondial de football 2030. Une compétition qui a déjà des candidats : Égypte, Grèce sans compter les autres candidats qui se signaleront.





Selon le média espagnol « Mundo Depertivo », l’ambition d’Al Hilal est aussi que l’attaquant argentin puisse faire partie de son équipe pour disputer la Coupe du Monde des Clubs, qui se tiendra cette année du 1er au 11 février à Rabat et Tanger. Par conséquent, le club saoudien est prêt à offrir plus de 300 millions par saison à l’attaquant argentin.

Ainsi, les dirigeants du club saoudien, attendent l’arrivée de l’argentin pour entamer les négociations qui a un match à disputer entre le combiné Al Nassr/Al Hilal contre le Psg. Sauf que le PSG est une propriété Qatarie qui est rivale à l’Arabie Saoudite.