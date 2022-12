Candidature de Macky Sall en 2024 : BBY a donné sa ferme position...

Le Secrétaire exécutif national de la coalition BBY qui était en conférence de presse cet après midi à Dakar, maintient le suspense sur la candidature ou non du président Macky Sall pour la présidentielle de 2024. « Ne dansons pas plus vite que la musique ! Pour la présidentielle de 2024, nous jugeons très prématuré de dire qui sera candidat ou non. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que BBY aura son candidat et l'enjeu est de mettre en œuvre tous les moyens pour que ce candidat gagne l'élection », ont précisé les membres du SEN de BBY dont l'ancien président de l'assemblée nationale Moustapha Niasse, le ministre d'État Mor Ngom, Aymérou Gningue, Augustin Tine, Me Ousmane Sèye, Zahara Iyane Thiam, entre autres.



Par ailleurs, le secrétariat Exécutif national de BBY précise que cette élection à venir devra permettre à la majorité, avec le candidat qu'elle aura investi, de consolider, de renforcer et d'élargir le score obtenu aux législatives. « L'élection présidentielle de 2024 se situe par conséquent à une étape cruciale de l'histoire de notre pays, en ce sens qu'elle constitue une échéance décisive à franchir pour la poursuite et l'approfondissement du Plan Sénégal Émergent (PSE) d'ici à l'horizon 2035, mais surtout pour la consolidation de l'État de droit, la sauvegarde de la République et de notre modèle démocratique.



Cette élection à venir devra permettre à la majorité, avec le candidat qu'elle aura investi, de consolider, de renforcer et d'élargir le score obtenu aux législatives et démontrer l'attachement des Sénégalais à une démocratie apaisée, avec une majorité consciente des enjeux économiques du monde et de la sécurité de notre sous-région », a affirmé le secrétariat exécutif de Benno qui annonce un séminaire prochain qui sera présidé par le président Macky Sall...