Candidature de Benno Bokk Yakaar : Le Président Macky Sall insiste sur l’unité et la solidarité dans les rangs de la majorité

La réunion des leaders de BBY et de la grande majorité présidentielle s’est tenue ce samedi au palais présidentiel en présence du chef de l’Etat par ailleurs, président de la coalition Benno, du président de l’AFP et du SG du Parti socialiste, Aminata Mbengue Ndiaye. La note qui a été lue par Moustapha Niasse a fait apparaître les interpellations du chef de l’Etat Macky Sall qui invite à plus de solidarité dans les rangs de la coalition présidentielle. Mais aussi, à préserver cette unité autour du candidat choisi, qui est le Premier ministre, Amadou Bâ. Les autres activités suivantes notamment la mise en place du directoire de campagne présidentielle qui doit se tenir dans les prochains jours.



Le Président Macky Sall a rappelé que ce choix sur l’actuel PM est basé sur le dialogue, la concertation permanente et la préservation de la stabilité.